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Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 12.07.2024

Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 12.07.2024

"Славянский базар" собрал гостей из 42 стран - торжество культуры день и ночь напролет.На фестивале "Славянский базар в Витебске" масштабно представленыСоюзное государство и ШОС.Сергеенко: Парламенты несут особую ответственность перед своими избирателями за устранение современных вызовов и угроз.Англосаксонский мир пиратским способом создавал свое богатство - как сегодня противостоять им - в "Простой экономике".Боровик: 30 лет назад был запрос на сильного лидера, который наведет в стране порядок.Кто на самом деле управляет западным миром - обсудят в "Клубе редакторов".Итоги саммита НАТО.Польша увеличит число солдат на границе с Беларусью и Россией.Польские силовики выбросили на белорусскую территорию троих избитых беженцев

Гомельский бизнесмен скрыл более 1 млн долларов выручки

В Беларуси стартовал прием документов в вузы

Аномальная жара до +38°C

"Место для жизни": в Щучине открывают инновационные производства и приручают энергию солнца

Фильм АТН, посвященный милицейскому батальону Владимирова, который в июле 1941 года оборонял подступы к Могилеву

День Белорусского радио прошел на Комаровском рынке

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