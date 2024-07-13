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Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 12.07.2024
"Славянский базар" собрал гостей из 42 стран - торжество культуры день и ночь напролет.На фестивале "Славянский базар в Витебске" масштабно представленыСоюзное государство и ШОС.Сергеенко: Парламенты несут особую ответственность перед своими избирателями за устранение современных вызовов и угроз.Англосаксонский мир пиратским способом создавал свое богатство - как сегодня противостоять им - в "Простой экономике".Боровик: 30 лет назад был запрос на сильного лидера, который наведет в стране порядок.Кто на самом деле управляет западным миром - обсудят в "Клубе редакторов".Итоги саммита НАТО.Польша увеличит число солдат на границе с Беларусью и Россией.Польские силовики выбросили на белорусскую территорию троих избитых беженцев
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