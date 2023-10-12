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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 12.10.2023
В столице Кыргызстана 13 октября пройдет саммит лидеров стран СНГ. В Минске прошел международный форум "История для будущего. Россия и Беларусь". Что обсуждали в Калининграде на парламентских слушаниях Союзного государства. Трое выходцев из Беларуси погибли в Израиле при трагических обстоятельствах. Зачем Байдену Израиль. В Польше предложили выставить счет Украине. Белорусского депутата не допустили к наблюдению за выборами в Польше. В агорогородке Ленино почтили память тех, кто противостоял фашизму. Делегация правительства Беларуси в городе российских металлургов. Лучшие научные проекты представили на II форуме IT-Академграда в Академии наук. КГК проверит качество травяных кормов. Игровое шоу "Это моя семья" стартует на телеканале "Беларусь 2". Более 20 многодетных мам Минской области удостоены ордена Матери.
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