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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 12.12.2022

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 12.12.2022

Кадровый день, очереди на границе, зимний отдых детей, Белград требует вернуть в Косово и Метохию сербских силовиков, умер Николай Щекин, непогода в Беларуси, первое судебное разбирательство, "Новогодний экспресс" в метро, завершился первый сезон "Лиги храбрых".


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