3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 13.01.2024
Какие задачи стоят перед производителями в Год качества и как будут расставлены акценты в работе предприятий.
8 мультибрендовых центров планируют открыть в России белорусские предприятия.
Кому и как удалось выстрелить в экономике - смотрите в "Понятной политике".
США и Британия вновь атаковали Йемен - Россия затребовала проведения экстренного заседания Совбеза ООН.
Чем грозит новый виток конфликта на Ближнем Востоке - одна из тем нового выпуска "Клуба редакторов".
Тотальная мобилизация украинцев - киевский режим планомерно уничтожает население.
Дезертир из украинской армии рассказал, что в реальности происходит в Украине.
На Тайване завершается подсчет голосов на выборах главы администрации острова.
Уголовное право должно учитывать те риски и угрозы, которые появились в последнее время - Кубраков.
Итоги недели.
Как зазывают "дабрабыт" на рождественской ярмарке у Дворца спорта.
Как проходят выходные в канун старого Нового года на горнолыжных курортах Беларуси.
"Без ретуши": моржевание и закаливание в советские времена.
Юбилей основателя белорусской графической школы Шаранговича - что рассказала дочь о знаменитом отце.
X Рождественский благотворительный турнир по единоборствам памяти Митрополита Филарета проходит в Минске.
Кликайте по
и для просмотра выбирайте в списке понравившуюся новость программы "Панорама".
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ