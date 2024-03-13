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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 13.03.2024

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 13.03.2024

Президент Беларуси подписал Указ "О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики". Применения положений указа сегодня прокомментировали в Министерстве экономики.В Совете Республики школьникам вручили первые паспорта.Указ Президента о помиловании прокомментировала замглавы Администрации Президента Ольга Чуприс.Блок НАТО не только расширился, но и активно мобилизует свою возросшую мощь.Почему ситуация в Украине может перерасти в прямое столкновение отдельных стран НАТО с Россией - в программе "Тренды".Волна забастовок в Германии, в Брюсселе акция протеста активистов, поляки ужесточают блокаду украинской границы.

Страны Евросоюза блокируют логистику. Очереди на границе становятся длиннее.

Почему беглым в соседних странах придется паковать чемоданы - в "Площадке".

Новая стратегия продаж "Атланта".

В Беларуси приступили к ремонту асфальтобетонного покрытия - какие нюансы весеннего обновления.

Во сколько обойдутся государству качественные дороги - смотрите в проекте "Вопрос номер один".

Дело палача Хатыни Владимира Катрюка - Верховный суд приступил к завершающей стадии судебного процесса.

Поддержка ветеранов к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Особенная экскурсия для особенных ребят во Дворце Независимости - в путешествие по залам отправились сильные духом дети.

Премьеры от белорусских издательств представят 14 марта на Минской международной книжной выставке-ярмарке.

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