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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 13.03.2024
Президент Беларуси подписал Указ "О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики". Применения положений указа сегодня прокомментировали в Министерстве экономики.В Совете Республики школьникам вручили первые паспорта.Указ Президента о помиловании прокомментировала замглавы Администрации Президента Ольга Чуприс.Блок НАТО не только расширился, но и активно мобилизует свою возросшую мощь.Почему ситуация в Украине может перерасти в прямое столкновение отдельных стран НАТО с Россией - в программе "Тренды".Волна забастовок в Германии, в Брюсселе акция протеста активистов, поляки ужесточают блокаду украинской границы.
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Премьеры от белорусских издательств представят 14 марта на Минской международной книжной выставке-ярмарке.
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