Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 13.03.2024

Президент Беларуси подписал Указ "О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики". Применения положений указа сегодня прокомментировали в Министерстве экономики.В Совете Республики школьникам вручили первые паспорта.Указ Президента о помиловании прокомментировала замглавы Администрации Президента Ольга Чуприс.Блок НАТО не только расширился, но и активно мобилизует свою возросшую мощь.Почему ситуация в Украине может перерасти в прямое столкновение отдельных стран НАТО с Россией - в программе "Тренды".Волна забастовок в Германии, в Брюсселе акция протеста активистов, поляки ужесточают блокаду украинской границы.