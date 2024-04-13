ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 13.04.2024

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 13.04.2024

Громкие заявления Президента Беларуси во время рабочего визита в Россию обсуждают эксперты. Взгляд корреспондента АТН Анастасии Бенедисюк на космос. Вспомним, как это было. Космос наш! Хоккейная команда Президента в 15-й раз выиграла Республиканский любительский турнир. В Мурманске завершается биатлонный сезон 2023/2024. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной.

Кликайте по ссылкеи для просмотра выбирайте в списке понравившуюся новость программы "Панорама".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все