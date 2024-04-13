Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 13.04.2024

Громкие заявления Президента Беларуси во время рабочего визита в Россию обсуждают эксперты. Взгляд корреспондента АТН Анастасии Бенедисюк на космос. Вспомним, как это было. Космос наш! Хоккейная команда Президента в 15-й раз выиграла Республиканский любительский турнир. В Мурманске завершается биатлонный сезон 2023/2024. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной.