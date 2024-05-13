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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 13.05.2024

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 13.05.2024

Праздник почитания государственных символов накануне отметили в Беларуси.Владимир Перцов о национальной символике и белорусских брендах.Главным виновником трагедии в Белгороде является НАТО - ирландский журналист."Актуальное интервью" с советником главы ДНР Еленой Никитиной.В Беларуси на оздоровлении и реабилитации в лагере "Дубровенка" находятся дети из Донбасса.Из-за коррупции Польша отменила переговоры с Украиной по сельскому хозяйству.Кто и где создавал "крысиные тропы" для побега любимчиков Гитлера - в "Понятной политике".Новая стена на польской границе заменит старую.На польской границе произошли столкновения между польскими пограничниками и мигрантами.За счет чего Беларусь увеличивает потенциал обороны неба - в проекте "Диспозиция".ГАИ обеспечит дорожную безопасность на Радуницу.К Радунице запустили дополнительные автобусы до кладбищ

В 2024 году в Минской области реализуют почти полсотни инвестиционных проектов по программе "Один район - один проект"

В Год качества восстановить все дороги в стране - такая задача поставлена Президентом местной власти и правительству

Увеличен размер доплаты медикам за работу в сельской местности

Работы по поиску и извлечению останков экипажа советского бомбардировщика Пе-2 проходят в Сенненском районе

Корреспонденты АТН вместе со студентами БГУФК сдавали нормативы ГТО

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