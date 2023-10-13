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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 13.10.2023
Пришло время консолидации в СНГ - о чем Президент Беларуси говорил на саммите в Бишкеке? "Вопрос номер один" с представителями Межпарламентской ассамблеи СНГ. Смертоносная эскалация: Израиль готовит операцию в секторе Газа.Мировой раскол: акции в поддержку Израиля и Палестины.Где ХАМАС взял американское оружие и при чем тут военная помощь Запада для Украины - в "Таблице Менделевой".Почему политики приносят в жертву тысячи жизней в палестино-израильском конфликте - в "Клубе редакторов".МИД Беларуси осудил недопуск нашего наблюдателя на выборы в Польше.Поляки не верят в честность выборов.Демонтаж памяти в Польше.Представители общественных объединений Польши побывали в Хатыни."Нацисты, убирайтесь в ад!" - написали на нацистском памятнике в Канаде.Франция охвачена массовыми протестами.Социальный невроз в Европе и почему немецкая экономика уходит в тень - в рубрике "Скриншот".29 многодетных минчанок удостоены ордена Матери.В канун Дня матери в Полоцке состоялся большой разговор о важном."Беларусь созидающая": РНПЦ "Мать и дитя". 14 октября после "Панорамы".Полезные сладости на экспорт в Поднебесную.Дикие животные все чаще выходят на дорогу в период гона
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