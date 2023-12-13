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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 13.12.2023
Во Дворце Независимости подвели итоги международных переговоров Президента и правительства. Тертель: В Польше готовят боевиков к захвату объектов и терактам в Беларуси. В Минске открылась выставка "Обыкновенный нацизм". Заокеанский вояж Зеленского закончился провалом. Демонтаж памятника Советской армии в Софии, уничтожение исторической памяти в Европе, нацистский вандализм в Украине. В Латвии будут увольнять за "нелояльность" государству. Молдавская диктаторша Санду начинает закручивать гайки. Беларусь - Турция: перспективы сотрудничества. Углубление сотрудничества в сфере безопасности - Вольфович с визитом во Вьетнаме.Заседание Консультативного совета при МИД Беларуси по делам белорусов зарубежья прошло в Минске. "Ближе некуда": Беларусь и Ульяновская область России - что общего? Гости ток-шоу "Экономическая среда" обсудят предстоящий Год качества. Председатель Центризбиркома Игорь Карпенко провел встречу с молодежным активом Минска. Миссия наблюдателей от СНГ примет участие в мониторинге выборов в Беларуси.
Эйсмонт: По результатам масштабного социологического исследования доверие к госСМИ выросло на 14 %. Сенаторы одобрили законопроект о бюджете Беларуси на 2024 год. Ордена Матери удостоена 51 жительница Брестской, Гродненской и Могилевской областей. Республиканский марафон добрых дел "Наши дети" стартует 15 декабря. Лесхозы севера Беларуси планируют собрать не менее 36 т еловых и сосновых шишек
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