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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 14.01.2023

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 14.01.2023

Новогодний прием, Великобритания отправит Украине танки, скончалась Инна Чурикова, интересы Смоленской области и Беларуси, IX Рождественский турнир по единоборствам, юбилей Наума Гальперовича, зимний праздник "Берестейские сани".

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