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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 14.03.2023
Договоренности на 100 млн долларов, дорожная карта сотрудничества и взаимопонимание по международной повестке. Эксперты комментируют итоги визита Президента Беларуси в Иран. Беларусь демонстрирует потенциал своего агропрома на форуме в Санкт-Петербурге. США на пороге новой Великой депрессии. Крах американского банка SiliconValley вызвал череду банкротств. Люди судорожно пытаются спасти свои вклады.
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