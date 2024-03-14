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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 14.03.2024
Заседание Синода Белорусской православной церкви - говорили о христианских ценностях и межконфессиональном мире.
Андрейченко вручил паспорта юным участникам Всебелорусской акции "Мы - граждане Беларуси!". Кубраков в торжественной обстановке вручил воспитанникам и учащимся первые паспорта гражданина Беларуси.
Руководство Минюста и Конституционного суда приняли участие в большой диалоговой площадке.
Около тысячи школьников в Гродно вместе спели гимн Беларуси.
Какую Конституцию создал белорусский народ - смотрите в проекте АТН "Правонанезависимость".
Международная книжная выставка-ярмарка открылась в Минске.
Антирекорд на границе - свыше 3 тыс. фур ожидают въезда в Евросоюз. Правительство Беларуси дополнило перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории страны. В Риге владельца торгового центра под названием "Минск" заставили демонтировать вывеску. Киев может лишиться беспошлинной торговли с ЕС. Попытки подавить тракторную лихорадку в Европе насилием. Пошли ли на пользу удобрения фермеров увядающему саду Борреля? FinancialTimes подсчитала, какое число граждан Украины отделяет Киев от истребления собственного народа.
Новую погранзаставу Боровое открыли на границе с Украиной.
В Беларусь на отдых и оздоровление приехали дети из Херсонской области.
Минск выдвинул кандидатов в члены Совета Республики.
В Беларуси расширены возможности для получения льготных кредитов для молодежи на покупку потребительских товаров.
Как выполняется поручение Президента по восстановлению дорог - в проекте "Вопрос номер один".
Прошедшая зима в Беларуси стала одной из самых теплых за последние 150 лет.
Стали известны имена лауреатов республиканского конкурса "Женщина года - 2023".
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