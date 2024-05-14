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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 14.05.2024
В Беларуси создана госкомиссия по контролю за вступительной кампанией - 2024.Пищов о новых возможностях для отличников и мотивированных абитуриентов.Конгресс США запросил у Пентагона доклад о возможных последствиях ядерного взрыва вне Земли.Новый американский пакет военной помощи Украине.Каково значение Военной доктрины и Концепции национальной безопасности Беларуси для сохранения мирной жизни и отпора врагу.Горячие дни в Грузии - протест против закона об иноагентах и драка в парламенте. Как в Варшаве "змагароў"-коллаборантов используют для создания негативных инфоповодов в отношении Беларуси - в проекте "Это другое".Молдова и ЕС намерены подписать пакт о безопасности. В чьих интересах действует лидер Молдовы Майя Санду - в авторской рубрике Марии Петрашко
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