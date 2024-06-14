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Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 14.06.2024
Неприкасаемых нет, если речь идет о коррупции. Жесткая реакция Президента на вопиющие данные о взятках чиновников. Взятками накопил 3 млн долларов. Подробности оперативно-разыскных мероприятий по делу экс-менеджера БелЖД.
Во сколько американские сенаторы оценили ресурсы Украины, почему Пашинян пошел на самострел, смотрите в "Клубе редакторов". Польские силовики после введения буферной зоны начали стрелять по беженцам резиновыми пулями. Варшава сделала нам поблажку: Туск заявил, что Польша пока не планирует минирования польской границы с Россией и Беларусью. Польские предприниматели выступили против буферной зоны на границе. Польша - одна из трех стран, где НАТО планирует создать крупные военные базы, для передачи оружия Украине.
Москва поддержала предложение Минска разработать Хартию многополярности и многообразия в XXI веке.
В Берестовицком районе прошла встреча депутата Палаты представителей Антона Кулисевича с военнослужащими погранзаставы.
В Беларуси проходят выпускные вечера.
Игры БРИКС - 2024. Рассказываем о результатах второго соревновательного дня.
Беларусь присоединилась к празднованию Всемирного дня донора - акцию по безвозмездной сдаче крови организовали по всей стране.
XXIII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии стартовал в Молодечно.
Олег Новицкий и Марина Василевская посетили "Аптекарский сад" в Мядельском районе.
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