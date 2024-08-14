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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 14.08.2024
Вопреки западным прогнозам, экономика на подъеме. Совмин Беларуси подвел итоги полугодия. Интернет-торговлю обсудят эксперты и гости программы "Экономическая среда".
Могилевская область на финише уборки зерновых культур: 85 % госзаказа уже в закромах региона. Запад поддерживает курскую авантюру Киева. На примере курского информационного
хаоса разберем, какими бывают фейки и в чем их опасность.
Сморгонские пограничники изъяли оружие и знаки с нацистской символикой
В Германии углубляется экономический кризис
В Великобритании не стихают протесты после жестокого убийства, совершенного выходцем из семьи мигрантов
Подготовка к новому учебному сезону – школы Беларуси получают паспорта готовности
На что в Беларуси могут рассчитывать молодые специалисты и как их встречают в трудовых коллективах?
Лучшие работники строительного комплекса со всей страны - во Дворце Независимости
Беларусь и Китай готовят пакет соглашений и договоренностей в экономической сфере
Беларусь и Китай развивают сотрудничество в культурной сфере. Выставка "Пространство идеи" проходит в Минске
Один день депутата Оксаны Ковальковой
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Обрыв линий, падение деревьев. О факторах опасности при сильном ветре предупредили в МЧС
Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках дорог в Минске
День работников гражданской авиации отмечают в Беларуси
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
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Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов