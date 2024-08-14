Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 14.08.2024

Вопреки западным прогнозам, экономика на подъеме. Совмин Беларуси подвел итоги полугодия. Интернет-торговлю обсудят эксперты и гости программы "Экономическая среда".

Могилевская область на финише уборки зерновых культур: 85 % госзаказа уже в закромах региона. Запад поддерживает курскую авантюру Киева. На примере курского информационного

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