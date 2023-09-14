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Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 14.09.2023
Рабочий визит Президента Беларуси в Россию. Эксперты обсудили в НАН, как бороться с историческим ревизионизмом и антинаучными концепциями. Общественно-политическая акция "Беларусь адзіная" собрала более 600 патриотов. В преддверии Дня 17 сентября на высоком уровне вручены госнаграды. Драматический киноочерк "На другом берегу" представил "Беларусьфильм". Луцковлянская средняя школа получила в подарок футбольное поле, спортивную площадку и массу подарков. ЕС объявил войну российским автомобилям. Поляки подсчитают ущерб, нанесенный Польше СССР в период с 1939 по 1945. Новые подробности коррупционных схем в Польше накануне выборов - в рубрике "План Б". Европейцы вынуждены экономить на еде, здоровье и отоплении. На Лампедузу прибыло рекордное количество мигрантов. Тактико-специальные учения с представителями СМИ "Военкор-2023". Об итогах совместных оперативно-стратегических учений "Боевое братство - 2023" - в "Диспозиции". Совместное заседание комиссий спортсменов НОК Беларуси и ОКР прошло в Москве. Департаменту финансового мониторинга КГК - 20 лет
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