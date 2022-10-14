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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 14.10.2022

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 14.10.2022

Резонансные заявления Лукашенко на саммите СНГ в Астане, интервью NBC, российские военные в Беларуси, учения НАТО, неделя родительской любви, юбилей больницы, международный православный экономический форум, в Сморгонском районе проанализировали работу автолавок, а также проверили магазины в Минске, IV национальный командный турнир "Золотая ракетка"

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