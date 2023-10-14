ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 14.10.2023

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 14.10.2023

Итоги саммита СНГ, День матери отмечают в Беларуси, эскалация конфликта на Ближнем Востоке, какой курс выберет Польша, гимназия № 37 г. Минска отметила 20-летний юбилей, "Краса Беларуси - 2023", под Минском состоялось трактор-шоу.

Кликайте по ссылке и для просмотра выбирайте в списке понравившуюся новость программы "Панорама".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все