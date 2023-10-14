Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 14.10.2023

Итоги саммита СНГ, День матери отмечают в Беларуси, эскалация конфликта на Ближнем Востоке, какой курс выберет Польша, гимназия № 37 г. Минска отметила 20-летний юбилей, "Краса Беларуси - 2023", под Минском состоялось трактор-шоу.