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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 14.11.2022
Представители силового блока с докладом у Президента, главное о встрече в проекте "Разговор у Президента", экспорт белорусской сельхозпродукции - подводим итоги, серийное создание белорусских ноутбуков от "Горизонта" уже в декабре, выплата зарплат белорусов на контроле прокуратуры, теплую эстафету запустила белорусская молодежь
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