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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 14.11.2023

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 14.11.2023

Во Дворце Независимости сегодня решали, как быть с рынком пассажирских перевозок. Вскрыты преступные схемы и в молочной отрасли. Резонансные подробности озвучил Президент.

И какими методами вытесняли конкурентов, выбивали лакомые маршруты и делили неучтенную наличность? Дорожные войны между маршрутчиками. Смотрите специальный репортаж АТН сразу после "Панорамы".

Чем удивят молодые? В Минске стартовал 13-й сезон проекта "100 идей для Беларуси".

Правительственная делегация Беларуси с визитом в Экваториальной Гвинее. Съемочная группа АТН тоже находится в столице этой страны - Малабо - и готова поделиться эксклюзивными кадрами.

Самая вкусная выставка страны. "Продэкспо" вновь стало большой площадкой для международного сотрудничества. Каким будет продовольственный рынок завтра? Покажем наши возможности.

Национальная сборная Беларуси по футболу в преддверии матчей квалификации на Евро-2024 открыла свои двери для журналистов и всех желающих.

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