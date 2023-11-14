Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 14.11.2023

Во Дворце Независимости сегодня решали, как быть с рынком пассажирских перевозок. Вскрыты преступные схемы и в молочной отрасли. Резонансные подробности озвучил Президент.

И какими методами вытесняли конкурентов, выбивали лакомые маршруты и делили неучтенную наличность? Дорожные войны между маршрутчиками. Смотрите специальный репортаж АТН сразу после "Панорамы".



Чем удивят молодые? В Минске стартовал 13-й сезон проекта "100 идей для Беларуси".



Правительственная делегация Беларуси с визитом в Экваториальной Гвинее. Съемочная группа АТН тоже находится в столице этой страны - Малабо - и готова поделиться эксклюзивными кадрами.



Самая вкусная выставка страны. "Продэкспо" вновь стало большой площадкой для международного сотрудничества. Каким будет продовольственный рынок завтра? Покажем наши возможности.



Национальная сборная Беларуси по футболу в преддверии матчей квалификации на Евро-2024 открыла свои двери для журналистов и всех желающих.