3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 14.11.2023
Во Дворце Независимости сегодня решали, как быть с рынком пассажирских перевозок. Вскрыты преступные схемы и в молочной отрасли. Резонансные подробности озвучил Президент.
И какими методами вытесняли конкурентов, выбивали лакомые маршруты и делили неучтенную наличность? Дорожные войны между маршрутчиками. Смотрите специальный репортаж АТН сразу после "Панорамы".
Чем удивят молодые? В Минске стартовал 13-й сезон проекта "100 идей для Беларуси".
Правительственная делегация Беларуси с визитом в Экваториальной Гвинее. Съемочная группа АТН тоже находится в столице этой страны - Малабо - и готова поделиться эксклюзивными кадрами.
Самая вкусная выставка страны. "Продэкспо" вновь стало большой площадкой для международного сотрудничества. Каким будет продовольственный рынок завтра? Покажем наши возможности.
Национальная сборная Беларуси по футболу в преддверии матчей квалификации на Евро-2024 открыла свои двери для журналистов и всех желающих.
Кликайте поссылкеи для просмотра выбирайте в списке понравившуюся новость программы"Панорама".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей