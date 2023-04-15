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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 15.04.2023
Весь православный мир в ожидании Главного праздника - Воскресения Христова.В Иерусалиме Благодатный огонь приняла белорусская делегация.В Киеве запретили проведение богослужений на Пасху.США - участник войны против России.Макрон подписал закон о пенсионной реформе.Американцы ввели санкции против государственного венгерского банка.Почему Венгрия не сдается и готова работать с Минском - в "Понятной политике".Валентин Сукало: Национальная судебная система выбрала собственный путь.В Гродно после капитального ремонта открыли автомобильный мост через Неман.В Беларуси приводят в порядок дороги после зимы.О сотрудничестве Минска и Брянской области в специальном репортаже "Брянский лес возможностей".В Минске комбинаты школьного питания придумали свою систему бонусов для учащихся.Команда Исполкома СНГ участвует в акции "Неделя леса"."В открытом доступе" - о том, с каким энтузиазмом хлеборобы работали на наших землях несколько десятков лет тому назад.День рождения у т/к "ВоенТВ".Большой праздник в честь 100-летия БФСО "Динамо".
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