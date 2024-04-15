Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 15.04.2024

Союзная интеграция от импортозамещения до совместного самолетостроения и признания электронной подписи. Итоги визита премьер-министра Беларуси в Москву. О политике НАТО и агрессии альянса, которую на себе ощутил Белград. Актуальное интервью с министром здравоохранения Сербии в вечернем эфире "Беларусь 1".