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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 15.04.2024

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 15.04.2024

Союзная интеграция от импортозамещения до совместного самолетостроения и признания электронной подписи. Итоги визита премьер-министра Беларуси в Москву. О политике НАТО и агрессии альянса, которую на себе ощутил Белград. Актуальное интервью с министром здравоохранения Сербии в вечернем эфире "Беларусь 1".

Труд на благо государства и имидж самой чистой страны. Утверждена дата республиканского субботника.

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