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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 15.05.2023
Президент Беларуси посетил Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО. Акцент на противовоздушной обороне. В годовщину создания ОДКБ в Минске обсудили угрозы и задачи, которые стоят перед объединением, противостояние "западным ястребам" в инфополе и как уберечь молодых людей от экстремизма. "Зеленые карты" по международной системе страхования: с начала лета более 30 стран прекратят работу с Беларусью. И первый централизованный экзамен в Беларуси прошел успешно. Отмечена высокая явка и без нарушений.
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