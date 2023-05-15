Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 15.05.2023

Президент Беларуси посетил Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО. Акцент на противовоздушной обороне. В годовщину создания ОДКБ в Минске обсудили угрозы и задачи, которые стоят перед объединением, противостояние "западным ястребам" в инфополе и как уберечь молодых людей от экстремизма. "Зеленые карты" по международной системе страхования: с начала лета более 30 стран прекратят работу с Беларусью. И первый централизованный экзамен в Беларуси прошел успешно. Отмечена высокая явка и без нарушений.