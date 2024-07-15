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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 15.07.2024
Переговоры Лукашенко с главой Чувашской Республики, сотрудничество Беларуси и Венесуэлы, в Беларуси ликвидируют последствия непогоды, покушение на Трампа, в Польше разрешили стрелять в мигрантов, в Беларуси намолочено почти 1,6 млн тонн зерна с учетом рапса, пенсии по-новому, как прошел "Славянский базар в Витебске".
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