Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 15.07.2024

Переговоры Лукашенко с главой Чувашской Республики, сотрудничество Беларуси и Венесуэлы, в Беларуси ликвидируют последствия непогоды, покушение на Трампа, в Польше разрешили стрелять в мигрантов, в Беларуси намолочено почти 1,6 млн тонн зерна с учетом рапса, пенсии по-новому, как прошел "Славянский базар в Витебске".