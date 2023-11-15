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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 15.11.2023
По поручению Президента из сектора Газа эвакуированы белорусы и члены их семей
Реальные доходы белорусов растут, дефицита бюджета не предвидится. От каких отраслей ждут еще большей отдачи? Оценка правительством темпов экономического развития по итогам 9 месяцев
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Дворец Независимости снова открывает двери для гостей
Инновационный проект по профилактике онкозаболеваний головы и шеи стартовал в столице по инициативе комитета по здравоохранению Мингорисполкома
Они выбрали Беларусь и стали ее гражданами. Торжественная церемония присяги прошла в Минской ратуше
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