Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 15.11.2023

По поручению Президента из сектора Газа эвакуированы белорусы и члены их семей

Реальные доходы белорусов растут, дефицита бюджета не предвидится. От каких отраслей ждут еще большей отдачи? Оценка правительством темпов экономического развития по итогам 9 месяцев



Президент Экваториальной Гвинеи подтвердил приглашение в адрес Лукашенко посетить эту африканскую страну

Усовершенствованный ракетный комплекс "Полонез М" поступил на вооружение белорусской армии

Дворец Независимости снова открывает двери для гостей

Инновационный проект по профилактике онкозаболеваний головы и шеи стартовал в столице по инициативе комитета по здравоохранению Мингорисполкома

Они выбрали Беларусь и стали ее гражданами. Торжественная церемония присяги прошла в Минской ратуше

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