Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 15.12.2022

Жесткий разговор о положении дел в отечественном спорте во Дворце Независимости, что стало кульминацией 75-летия общества «Знание» и какой марафон стартовал в Беларуси? Почему Красный Крест оказывает поддержку водителям большегрузов, а немцы уезжают зимовать в Калининград? Посмотрим, как десять участников Фактор.by» готовятся ко второму прямому эфиру.