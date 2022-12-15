ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 15.12.2022

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 15.12.2022

Жесткий разговор о положении дел в отечественном спорте во Дворце Независимости, что стало кульминацией 75-летия общества «Знание» и какой марафон стартовал в Беларуси? Почему Красный Крест оказывает поддержку водителям большегрузов, а немцы уезжают зимовать в Калининград? Посмотрим, как десять участников Фактор.by» готовятся ко второму прямому эфиру.

Кликайте поссылкеи для просмотра выбирайте в списке понравившуюся новость программы "Панорама".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все