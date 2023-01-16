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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 16.01.2023
Открыто почти 122 тыс. счетов по программе семейного капитала.Совместные летно-тактические учения ВС Беларуси и России.Начался суд по делу Андрея Почобута. Осужденному Тихановскому предъявлено обвинение в совершении преступления против правосудия.В швейцарском Давосе открылся Всемирный экономический форум.В Беларуси продолжается вакцинация против COVID-19.Ученым года НАН Беларуси в 2022 году стал доктор медицинских наук Игорь Карпов.Принять посетителей готовится Жиличский исторический комплекс-музей - это памятник архитектуры XIX века
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