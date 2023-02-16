Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 16.02.2023

О войне и мире, геополитике и региональной обстановке, экономических провокациях и симметричных ответах. На протяжении трех часов Президент Беларуси отвечал на вопросы зарубежных и белорусских журналистов. Объединение "Белая Русь" выступило инициатором образования новой партии. Вслед за объявлением о закрытии железнодорожного пропуска Литва в одностороннем порядке прекращает взаимодействие с нашими таможенными и пограничными службами. И островная область России, где так много белорусского! Новый фильм из цикла "Сахалин. Ближе некуда".

