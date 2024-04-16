Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 16.04.2024

Итоги аграрного совещания у Президента

Центризбирком озвучил итоги проведения выборов делегатов ВНС

Каких решений от ВНС ждут жители небольших населенных пунктов

Хоккейный сезон в Беларуси может завершиться уже сегодня

Дубай уходит под воду из-за сильных ливней

Киев сорвал соглашение по безопасности в Черном море

Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации

Около 10 % украинских беженцев трудоустроены, чем промышляют остальные?

Следователи выясняют причины аварии фуры и автобуса в Минске

Союзный медиахолдинг станет хабом Беларуси и России в информационной сфере

Что за 19 законопроектов в работе у депутатов

Весна - время масштабного наведения порядка и благоустройства территорий

Компании А1 сегодня - четверть века

Продолжается четвертый матч финальной серии за Кубок Президента