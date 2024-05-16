Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 16.05.2024

Минск и Баку подтвердили стратегический характер отношений

Стервятники Европы слетаются в Грузию

В Словакии продолжается расследование нападения на премьер-министра

Список подозреваемых по делу "Белорусов зарубежья" пополнился на 104 фамилии

Как "дружат" с теми, кто покинул полк Калиновского?

"Евровидение". Давно не про песни

Национальный форум атлетов

Между Беларусью и Китаем активно развивается многостороннее партнерство

75 сирийских ребят прибыли в Беларусь на отдых и реабилитацию

Республиканский семинар, посвященный геноциду белорусского народа, проходит в столице

На контроле Президента: борьба с зарплатами в конвертах

XXX Кирилло-Мефодиевские чтения стартовали в Минске