ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 16.06.2023

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 16.06.2023

Александр Лукашенко жестко прошелся по вопросам кадровой политики.В условиях глобального кризиса перепроизводства Беларусь становится экспортным победителем - подробности в "Простой экономике". Перспективы развития и применения беспилотной авиации обсудили белорусские военные и разработчики.

Кликайте по

ссылке

и для просмотра выбирайте в списке понравившуюся новость программы "Панорама".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все