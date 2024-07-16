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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 16.07.2024
Александр Лукашенко держит на личном контроле ход восстановительных работ по ликвидации последствий стихии. В устранении последствий стихии помогают все регионы страны, все оперативные службы работают в круглосуточном режиме.
В Минске прошла церемония чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.
Иван Эйсмонт: Военно-политическая разрядка на границе позволила нивелировать угрозу прямого военного столкновения.
Кожемяко по итогам встречи с Лукашенко: В 2024 году планируем определить место для размещения белорусского порта в Приморском крае.
Подводим итоги переговоров в Каракасе - о чем договорились представители Беларуси и Венесуэлы.
Латвия рушит родственные связи - латвийские пограничники не пускают даже своих граждан на легковушках с белорусскими номерами.
Латвия начала устанавливать плавучие опоры на границе с Россией.
Амбразевич: Запад делает ставку на противостояние, а не на сотрудничество.
Теперь официально: Дональд Трамп кандидат в президенты США от Республиканской партии.
На рынках и в магазинах зеленый бум - рассказали о достойном выборе продуктов и приемлемых ценах.
80 лет под мирным небом - 16 июля Гродно отмечает день освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
В проекте "Плеяда Победителей" расскажем о знаменитых советских полководцах.
Парад партизан и козел Малыш - в Минске воссоздают атмосферу победного шествия.
В Беларуси могут учредить новую знаковую дату - День партизан и подпольщиков.
Витебск первым встретил участников международной патриотической акции "Марш мира".
Участники "Марша мира" посетили Хатынь и возложили цветы к Вечному огню.
"Арсенал Родины": БТР - от рождения легенды до технической эволюции.
Колка дров "по-президентски": необычный челлендж объединил спасателей Витебского региона.
В рамках акции "Шаг к успеху" минский центр "Лидер" посетили белорусский писатель Владимир Мозго и мастер сцены Большого театра Надежда Филиппова.
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