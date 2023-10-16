Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 16.10.2023

Эксперты пророчат Польше продолжительный период политической турбулентности. Предварительные итоги электоральной кампании и причины провала вчерашнего референдума - в студии "Панорамы"



Крайне напряженной остается ситуация на Ближнем Востоке. Израиль продолжает наносить удары. ХАМАС не прекращает ракетные атаки



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