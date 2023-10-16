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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 16.10.2023
Эксперты пророчат Польше продолжительный период политической турбулентности. Предварительные итоги электоральной кампании и причины провала вчерашнего референдума - в студии "Панорамы"
Крайне напряженной остается ситуация на Ближнем Востоке. Израиль продолжает наносить удары. ХАМАС не прекращает ракетные атаки
Беларусь и Чувашия увеличили товарооборот более чем на 40 %. От промышленной кооперации до поставок оборудования для микрохирургии глаза
Беларусь - Китай: о сотрудничестве, которому подвластны любые расстояния
"Краса Беларуси - 2023". 20 многодетных мам из всех уголков страны накануне приехали в Минск побороться за желанную корону
Самая громкоголосая премьера осени! Первый телекастинг шоу "Фактор.by" уже в эту пятницу
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Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
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