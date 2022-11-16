ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 16.11.2022

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 16.11.2022

Провокация в целях эскалации в Польше, миграционный кризис в ЕС, на границе сбит беспилотник, обстановка у белорусских границ, эксклюзивные разоблачения организаторов протеста в Беларуси, достижения Гомельского региона, сыр - гордость АПК, Минздрав приостановил действие лицензий трех медцентров.

Кликайте по ссылке и для просмотра выбирайте в списке понравившуюся новость программы "Панорама".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все