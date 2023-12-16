Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 16.12.2023

Делегация правительства Беларуси в Москве, второй этап Кубка Содружества по биатлону в Уфе, итоги большого международного турне Президента Беларуси, латвийские силовики выбросили двух избитых беженцев за забор, навозные бунты во Франции, сотрудники МЧС Беларуси и России встретились на льду у стен Кремля.