Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 17.02.2024

Президент обозначил проблемы в работе Белкоопсоюза и потребовал мобилизоваться для их решения.Стационарные магазины, ассортимент продукции, работа автолавки - интересы людей должны быть во главе угла организации торговли на селе.Проект "В открытом доступе".В новом выпуске "Контроля качества" вывернем наизнанку кожевенное производство.Дни Витебской области торжественно открылись на ВДНХ в Москве.Специальный репортаж "Новгород науки" смотрите 17 февраля на "Беларусь 1".В торговом центре "Столица" прошел информационно-просветительский марафон "Выбирай.BY".

Как с помощью лже-социсследований манипулируют людьми и почему документы впоследствии исчезают из интернета.

Правительство оценило выполнение программы развития тепличного хозяйства в Беларуси.

Зеленский заявил, что Вашингтон перестанет быть стратегическим партнером Киева, если не выделит пакет помощи.10 лет трагедии на Майдане. Кто стоит за "Небесной сотней", почему до сих пор не нашли киллеров и кто заработал на революции - в "Понятной политике".США передали Эстонии средства из конфискованных активов России.Как протесты европейских фермеров грозятся перерасти в бунт всего рабочего класса - в рубрике "Таблица Менделевой".

Команда Президента Беларуси обыграла сборную Гродненской области в Республиканской хоккейной лиге.В третий раз Беларусь присоединилась ко Всемирному женскому хоккейному матчу - как это было.Белорусские спортсменки показали биатлон высокого уровня на Всероссийской спартакиаде сильнейших.

"С добрым сердцем в каждый дом" - итоги благотворительного марафона подвели в Минске.