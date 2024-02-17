3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 17.02.2024
Президент обозначил проблемы в работе Белкоопсоюза и потребовал мобилизоваться для их решения.Стационарные магазины, ассортимент продукции, работа автолавки - интересы людей должны быть во главе угла организации торговли на селе.Проект "В открытом доступе".В новом выпуске "Контроля качества" вывернем наизнанку кожевенное производство.Дни Витебской области торжественно открылись на ВДНХ в Москве.Специальный репортаж "Новгород науки" смотрите 17 февраля на "Беларусь 1".В торговом центре "Столица" прошел информационно-просветительский марафон "Выбирай.BY".
Как с помощью лже-социсследований манипулируют людьми и почему документы впоследствии исчезают из интернета.
Правительство оценило выполнение программы развития тепличного хозяйства в Беларуси.
Зеленский заявил, что Вашингтон перестанет быть стратегическим партнером Киева, если не выделит пакет помощи.10 лет трагедии на Майдане. Кто стоит за "Небесной сотней", почему до сих пор не нашли киллеров и кто заработал на революции - в "Понятной политике".США передали Эстонии средства из конфискованных активов России.Как протесты европейских фермеров грозятся перерасти в бунт всего рабочего класса - в рубрике "Таблица Менделевой".
Команда Президента Беларуси обыграла сборную Гродненской области в Республиканской хоккейной лиге.В третий раз Беларусь присоединилась ко Всемирному женскому хоккейному матчу - как это было.Белорусские спортсменки показали биатлон высокого уровня на Всероссийской спартакиаде сильнейших.
"С добрым сердцем в каждый дом" - итоги благотворительного марафона подвели в Минске.
Кликайте поссылкеи для просмотра выбирайте в списке понравившуюся новость программы "Панорама".
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ