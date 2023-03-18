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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 17.03.2023
Президент сегодня посетил научно-производственный холдинг точного машиностроения "Планар".Инвестиции, новые рабочие места и рост доходов. Белорусские военные медики вернулись из Сирии на родину. Фотовыставка БЕЛТА "Граница между жизнью и смертью".В белорусское гражданство приняты 422 человека."План Б": польские СМИ накануне вышли с громкими заголовками о пресечении шпионской сети.Минский городской суд вынес обвинительный приговор - Золотова и Чекина приговорены к 12 годам колонии.Премьеру Франции готовят вотум недоверия.Полыхающая Франция: столкновения протестующих с силовиками.Правительство Беларуси прогнозирует рост ВВП и по кварталу более 100 процентов.К весенним полевым работам готовятся сельхозорганизации Беларуси. Одна из задач аграриев - завершить ремонт техники и агрегатов.На суперфинале шоу "Фактор.by 60+" сегодня разрешится интрига проекта
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