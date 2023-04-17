Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 17.04.2023

С 1 мая белорусов ждет повышение пенсий. Указ подписал Александр Лукашенко. Какие значимые объекты появились благодаря республиканским субботникам. Снижение цен на топливо, замедление инфляции, наполнение рынка товарами и услугами, комфортный и быстрый транспорт, передовая медицина, образование, доступные медикаменты - это результат грамотного регулирования экономики в Беларуси. Бунт на корабле ЕС или как Европа потихоньку сливает Украину. Уже три страны ввели эмбарго на поставки украинского продовольствия. Шанс на жизнь с чистого листа после осознания ошибок 2020 года. Смотрите интервью-раскаяние бизнесмена Дмитрия Богуша в нашем вечернем эфире.

