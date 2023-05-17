Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 17.05.2023

Самое передовое в оборонном секторе: высокие технологии и искусственный интеллект собрал MILEX на площадке "Минск-Арены". Рекордные показатели экспорта и зарплат демонстрирует белорусская экономика. А Европа во главе с Польшей тайно согласны на отставку Зеленского - новые разоблачения журналиста Сеймура Херша.