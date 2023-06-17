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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 17.06.2023

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 17.06.2023

По-спортивному жаркий уик-энд в Беларуси - от фестиваля "Вытокі" в Слониме до спартакиады СМИ в Стайках. Горячие репортажи с места событий.

Не экономикой едины. На повестке создание Союзного образовательного пространства. В Петербурге продолжает работу Международный экономический форум.

От первой руды до пятой части мирового рынка. История флагмана калийной отрасли страны в проекте "Беларусь созидающая".

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