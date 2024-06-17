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Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 17.06.2024

Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 17.06.2024

Президент Беларуси принял с докладом о работе экономики премьер-министра.

Главные экономические темы - в проекте "Разговор у Президента".

Минск принял заседание Парламентского собрания Беларуси и России - говорили о науке, образовании и союзном бюджете.

"Понятная политика" побывала на четырех континентах: смотрите новую серию об Африке 17 июня на "Беларусь 1".

Помним историю - 90 лет назад был создан польский концлагерь Береза-Картузская.

Стрельба, драка болельщиков, накал страстей - как в Германии проходит ЧЕ по футболу.

Команда "Фактор.by" отправилась за новыми голосами в регионы.

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