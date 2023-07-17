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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 17.07.2023

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 17.07.2023

Какие сувениры смогут приобрести участники и гости II Игр стран СНГ - мы узнали и расскажем вам."Сыграем вместе" в баскетбол 3х3.XXXII Славянский базар - уже история: подведем итоги фестиваля и поговорим о рекордах

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