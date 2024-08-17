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Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 17.08.2024
Президент Беларуси по приглашению премьер-министра Индии принял участие в саммите "Голос Глобального Юга".Пойдет ли "Батька" на следующие выборы, откровенное интервью Лукашенко телеканалу "Россия" - в рубрике "Время Первого".Воскресенский: Каждый акт помилования - это выбивание козырей из рук беглых экстремистов. Каравай-фест "Бацькава булка".Генсек ООН проинформирован об украинской провокации.Продвижение ВСУ остановлено.Бить или не бить: противоречия Лондона и Вашингтона.Градус напряженности на Ближнем Востоке не снижается.Как детей превращали в малолетних рабов. О позорной странице в швейцарской истории расскажем в "Понятной политике".Какие упражнения выполняли военнослужащие бригады радиационной, химической и биологической защиты
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