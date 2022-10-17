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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 17.10.2022

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 17.10.2022

Экономика Беларуси продолжает восстанавливаться, открытый диалог Минобороны с дипломатами,Женское лицо нацбатальонов и полка Калиновского, приговорАвтуховичу,Память жертв холокоста почтили в Березовском районе.

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