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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 17.11.2022
Лукашенко принял с докладом руководство ПВТ, замглавы Администрации Президента и первого вице-премьера, скандальное признание ПорошенкоВовану и Лексусу, Украина строит железобетонный забор на границе с Беларусью, вдоль границы с Беларусью украинцы роют противотанковые рвы, беспредел на польской границе, Белорусские войска наблюдают за тактической авиацией стран НАТО, отношение западных чиновников к политзаключенным в Беларуси, Глава Белорусского паралимпийского комитета отреагировал на приостановку членства в Международном паралимпийском комитете,налог на профессиональный доход в Беларуси, "БЕЛДЖИ" 5 лет, Наталья Качанова провела прием граждан,
свежие цифры и факты шоу "Фактор.by",форум"Молодежь и выборы" в Минске, готовность новых объектов в мемориальном комплексе "Хатынь".
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