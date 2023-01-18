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Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 18.01.2023
Экономика выдержала прессинг, перестроила логистику и нашла новых покупателей - итоги прошлого года в цифрах; Беларусь - Россия: успех взаимной торговли; Кубок Содружества: заявлено более 60 белорусских и российских биатлонистов; Интервью с Динарой Смольской сегодня на "Беларусь 1"; В Киевской области разбился вертолет, есть погибшие; Ценой жизни простых граждан Запад продолжает свои "игры в Украине"; Большинство жителей Европы опасается отключения электричества; Проходит совместное учение региональной группировки войск Союзного государства; Продолжается внезапная проверка боеготовности в 72-м объединенном учебном центре; Какое наказание понесут администраторы "Черной книги Беларуси".
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