Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 18.02.2023

Какие вопросы стали ключевыми во время интервью Президента белорусским и зарубежным СМИ; Лукашенко предложил встретиться в Минске втроем с Джо Байденом и Владимиром Путиным; Итоги недели; Республиканский отряд специального назначения "ЗУБР" вернулся на Родину; Из Турции эвакуирована группа белорусов; В Сирии не прекращается работа белорусских военных медиков в полевом госпитале; О миролюбивой, последовательной и взвешенной политике Беларуси в проекте "Диспозиция"; Запад призывает к ускоренной милитаризации Украины; Украина использует американскую помощь не по назначению; "К черту Байдена"- в Мюнхене прошел антивоенный митинг; Нет повести печальнее на свете, чем повесть о сбежавшем иноагенте - вся правда о жизни беглецов и предателей Родины. Это и многое другое смотрите в программе "Панорама".