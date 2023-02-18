3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 18.02.2023
Какие вопросы стали ключевыми во время интервью Президента белорусским и зарубежным СМИ; Лукашенко предложил встретиться в Минске втроем с Джо Байденом и Владимиром Путиным; Итоги недели; Республиканский отряд специального назначения "ЗУБР" вернулся на Родину; Из Турции эвакуирована группа белорусов; В Сирии не прекращается работа белорусских военных медиков в полевом госпитале; О миролюбивой, последовательной и взвешенной политике Беларуси в проекте "Диспозиция"; Запад призывает к ускоренной милитаризации Украины; Украина использует американскую помощь не по назначению; "К черту Байдена"- в Мюнхене прошел антивоенный митинг; Нет повести печальнее на свете, чем повесть о сбежавшем иноагенте - вся правда о жизни беглецов и предателей Родины. Это и многое другое смотрите в программе "Панорама".
Кликайте поссылкеи для просмотра выбирайте в списке понравившуюся новость.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов