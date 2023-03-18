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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 18.03.2023

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 18.03.2023

В Беларуси создана новая политическая партия "Белая Русь".Развитие микроэлектроники в Беларуси накануне обсудили с Президентом на базе холдинга "Планар".

Министр промышленности Беларуси Александр Рогожник в интервью программе АТН "Вопрос номер один".Дипломатическим отношениям Беларуси и Ирана 30 лет.Как складываются отношения Беларуси и Ирана - в рубрике "Докрутим с Круталевич".Финансовая система Америки терпит крах, что происходит - в рубрике "Итоги недели".Украинцы занимаются организацией нелегальной миграции в Европе.Французы протестуют против насильственной пенсионной реформы.WSJ: Почти 200 банков США могут повторить судьбу Silicon Valley Bank.Как Беларусь выдерживает экзамен на экономическую устойчивость - в "Простой экономике"."Ближе некуда": взаимная торговля со Смоленской областью по итогам прошлого года в плюсе.Форум волонтеров Белорусского Красного Креста собрал лучших со всех уголков республики.Хоккей. Команда Президента Беларуси вышла в серию за главный трофей сезона.Создание отряда спецназа "Рысь".В Хатыни освятили православный храм.Стало известно, кто споет за Беларусь на конкурсах в рамках "Славянского базара"

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