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Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 18.04.2024
Подготовку к проведению ВНС обсудили на совещании у Президента.
Рассказываем о народном делегате от Логойского района - кому доверили представлять интересы региона на Всебелорусском народном собрании.
Задержан 38-летний уроженец Марьиной Горки, который намеревался воевать в составе ВСУ.
Как раздувались траты экстремистского канала, расскажем в новой серии проекта "Изнанка": "Белс*товский порок".
Несколько сотен человек продолжают протестное дежурство возле здания парламента Грузии.
Кто ищет выгоду во внутриполитическом конфликте в Грузии - смотрите в "Таблице Менделевой".
Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга остается критическим.
Белорусский союз женщин отправил гуманитарный груз для Оренбурга.
Польские фермеры возобновили протесты на границе с Украиной.
Жесткая конкуренция на глобальном рынке - смотрите в "Простой экономике", как продвинуть "свой продукт" и заработать.
Более 3 тыс. нарушений охраны труда выявлено профсоюзами с начала посевной кампании.
Раскрыта крупная афера в строительной отрасли - 10 частных компаний в Минске не доплатили в бюджет более 5 млн рублей.
Белорусы готовятся к марафону чистоты - куда направят средства, собранные на республиканском субботнике.
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