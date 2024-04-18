Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 18.04.2024

Подготовку к проведению ВНС обсудили на совещании у Президента.

Рассказываем о народном делегате от Логойского района - кому доверили представлять интересы региона на Всебелорусском народном собрании.

Задержан 38-летний уроженец Марьиной Горки, который намеревался воевать в составе ВСУ.

Как раздувались траты экстремистского канала, расскажем в новой серии проекта "Изнанка": "Белс*товский порок".

Несколько сотен человек продолжают протестное дежурство возле здания парламента Грузии.

Кто ищет выгоду во внутриполитическом конфликте в Грузии - смотрите в "Таблице Менделевой".

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга остается критическим.

Белорусский союз женщин отправил гуманитарный груз для Оренбурга.

Польские фермеры возобновили протесты на границе с Украиной.

Жесткая конкуренция на глобальном рынке - смотрите в "Простой экономике", как продвинуть "свой продукт" и заработать.

Более 3 тыс. нарушений охраны труда выявлено профсоюзами с начала посевной кампании.

Раскрыта крупная афера в строительной отрасли - 10 частных компаний в Минске не доплатили в бюджет более 5 млн рублей.

Белорусы готовятся к марафону чистоты - куда направят средства, собранные на республиканском субботнике.

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