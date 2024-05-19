Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 18.05.2024

Итоги визита Лукашенко в Азербайджан, под Минском стартовал выпуск белорусско-китайских кроссоверов, инвестиции резидентов "Великого камня" приближаются к миллиарду долларов, в Украине вступил в силу закон о новых правилах мобилизации, в Польше открыли военную базу спецназа США, новобранцы Брестской пограничной группы произнесли клятву на верность Родине, итоги акции "Запусти сердце", вопросы земельно-имущественных отношений обсудили в Щучине, под Минском собрались самые талантливые семьи из всех регионов страны, Белстат подсчитал, как сработало сельское хозяйство за 4 месяца, Гомельская область приступила к севу гречихи, Витебская область активно готовится к ХI Форуму регионов Беларуси и России, совместная коллегия Министерства образования Беларуси и Министерства просвещения России, итоги конкурса детского рисунка "Нам мир завещано беречь", международная акция "Ночь музеев" в Беларуси, праздник "Першы ровар" в Минске.